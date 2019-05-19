Комитет по мониторингу ОПЕК+ рекомендовал в июне принять решение об уровне добычи нефти

ДЖИДДА, 19 мая. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал принять решение об уровне добычи нефти на встрече стран ОПЕК+ в июне, сообщил ТАСС госминистр нефти Нигерии Ибе Качикву по итогам заседания комитета.

"Да, [заседание] закончилось. Мы будем ждать до июня, а там оценим ситуацию еще раз. Все поддерживают сокращение добычи сейчас. Мы посмотрим еще раз в июне", - сказал министр, отвечая на вопрос об итогах встречи и вынесенных рекомендациях.

Очередная встреча ОПЕК+ состоится в Вене 25-26 июня.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак говорил, что на рынок сейчас влияет множество факторов: это и санкции против Ирана и Венесуэлы, обострение напряженности на Ближнем Востоке, приостановка российского экспорта по нефтепроводу "Дружба" в Европу и другие.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоялось 19 мая в Джидде (Саудовская Аравия). В состав комитета входят восемь стран, в том числе ОАЭ, Кувейт, Венесуэла, Алжир, Ирак и Казахстан. Сопредседателями комитета являются Россия и Саудовская Аравия.

Прошедшее заседание комитета оказалось одним из самых коротких в истории сделки ОПЕК+ и длилось всего около двух часов. По итогам встречи министры дадут пресс-конференцию.