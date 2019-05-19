Сланцевая революция в США заставила ОПЕК+ отложить решение по добыче до июня

ДЖИДДА /Саудовская Аравия/, 20 мая. /ТАСС/. Мониторинг ОПЕК+ в Джидде завершился в воскресенье решением продолжить консультации об уровнях добычи на второе полугодие до июня. Сейчас принять решение министрам помешал рост запасов нефти, который не смогли остановить даже санкции против Ирана. К тому же найти общее понимание о будущем сделки за месяц с небольшим должны Москва и Эр-Рияд.

Соглашение о сокращении добычи странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки истекает в июне. Обсудить судьбу сделки на второе полугодие страны альянса должны были еще в апреле на внеочередной встрече. Но из-за неопределенности с санкциями в отношении Ирана встречу тогда отменили, а переговоры перенесли на май, полагая, что к этому времени масштаб влияния санкций будет более понятным.

Однако спрогнозировать, как будет развиваться рынок нефти во втором полугодии под воздействием санкционных и других факторов оказалось сложно и на майской встрече. По словам российского министра энергетики Александра Новака, влияние санкций, геополитических трений и других неопределенностей так же велико, как и влияние фундаментальных причин. Саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех с ним в этом согласился. К концу июня, уверен аль-Фалех, на руках у партнеров будет более реалистичная оценка ситуации.

Обмен мнениями

Несмотря на то, что за перенос решения выступили и Россия и Саудовская Аравия, а остальные страны их в этом поддержали, очевидным стало и то, что на будущее сделки лидеры альянса смотрят по-разному.

Так, по мнению аль-Фалеха, рынок все еще находится под давлением излишних запасов нефти, которые растут "благодаря успехам сланцевой индустрии США". Он даже пообещал, что Саудовская Аравия продолжит удерживать сокращенную добычу и в течение июля, то есть еще месяц после завершения договоренностей, чтобы способствовать их снижению. Сокращение добычи странами альянса нужно продлить до конца года, резюмировал аль-Фалех.

Глава российского Минэнерго Александр Новак, напротив, допустил возможность дефицита на рынке нефти уже этим летом, чему должен способствовать сезонный рост спроса, полагает он. "Летом возможен дефицит, если спрос [на нефть] вырастет, как в предыдущие годы. Он обычно растет в отношении зимнего периода на 2 млн баррелей в сутки, поэтому нужно будет, конечно, смотреть внимательно и оперативно реагировать, чтобы не допустить дефицита", - сказал он.

При таком сценарии целесообразно рассмотреть возможность восстановления добычи, заключил Новак. Очередная встреча ОПЕК+ должна состояться в Вене в конце июня. Теперь у партнеров есть чуть больше месяца на то, чтобы прийти к консенсусу. Саудовский министр заверил журналистов в том, что на встрече в июне решение будет найдено.

Санкции против Ирана

Между тем санкции против Ирана становятся все более значимым фактором в проекте под названием ОПЕК+. Иран - четвертый производитель нефти в ОПЕК, с ноября 2018 года был снова подвергнут жестким мерам со стороны США, которые наложили запрет на импорт иранской нефти. С мая этого года санкции заработали в полную силу, так как временные послабления на закупки его нефти перестали действовать.

По оценке аль-Фалеха, антииранские санкции не оказали значительного воздействия на нефтяной рынок, так как спрос хорошо удовлетворен. Он также усомнился в том, что экспорт Ирана заметно снизился, так как "иранские баррели продолжают покидать иранский берег под видом неиранских", заметил он.

В то же время саудовский министр резко осудил серию недавних атак на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии и ОАЭ, ответственность за которые в Эр-Рияде возлагают на йеменские племена хуситов, симпатизирующих Тегерану.

В ОПЕК возрастающими трениями между Ираном и Саудовской Аравией, которую Тегеран обвиняет в поддержке санкций, обеспокоены, сказал ТАСС высокопоставленный источник в одной из ближневосточных делегаций. "Если страны-соседи не могут ладить друг с другом, то это в конце концов навредит всей кооперации в ОПЕК. Нам нужен кто-то, кто бы их помирил", - поделился собеседник ТАСС.