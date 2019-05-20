{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Трамп подписал распоряжения об отмене пошлин на сталь и алюминий из Канады и Мексики

Как отметил глава Белого дома, он установил, что импорт металлов из этих стран "больше не будет угрожать нанесением ущерба" национальной безопасности США
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

ТАСС, 20 мая. Президент США Дональд Трамп подписал два распоряжения об отмене пошлин на сталь и алюминий из Канады и Мексики. Текст документов распространила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

На эту тему

"Я установил, что ... импорт алюминия из Канады и Мексики больше не будет угрожать нанесением ущерба национальной безопасности [США]", - указано в распоряжении главы государства.

В соответствии с такими выводами он "решил исключить Канаду и Мексику" из списка стран, в отношении которых применяются импортные пошлины. Аналогичный документ опубликован по поводу снятия пошлин на импорт стали из этих двух стран.

В марте 2018 года США начали вводить пошлины на импорт стали и алюминия, предоставив ряду стран отсрочку. С 1 июня прошлого года ограничительные меры вступили в действие в отношении Канады, Мексики и Евросоюза. Администрация Трампа тогда обосновала свое решение о введении пошлин на канадские и мексиканские металлы необходимостью обеспечения национальной безопасности.

Теги
КанадаМексикаСШАТрамп, Дональд
Google Play и Google Play Protect продолжат работать на существующих устройствах Huawei
Представитель Google также подтвердил сведения о прекращении деловых отношений с китайской компанией, отмечает Reuters
Читать полностью