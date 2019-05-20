"Коммерсантъ" сообщил о новом способе мошенничества через терминалы Сбербанка

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов участились в России. Как сообщает в понедельник газета " Коммерсантъ ", алгоритм мошенничества заключается в том, что злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, после чего терминал дает на завершение операции 90 секунд, и если в этот период свою карту вставит следующий клиент, то с нее и будут списаны средства по запросу предыдущего.

Один их источников издания отметил, что единичные случаи таких хищений появились полгода назад, но в последние две недели количество обращений граждан в полицию по этому поводу резко возросло, и во всех случаях хищение было при наличии очереди к терминалу.

В Сбербанке газете отметили, что все системы самообслуживания банка защищены и порекомендовали клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц.