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"Коммерсантъ" сообщил о новом способе мошенничества через терминалы Сбербанка

Единичные случаи хищений появились еще полгода назад, отмечает газета
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© Антон Новодережкин/ТАСC

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов участились в России. Как сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ", алгоритм мошенничества заключается в том, что злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, после чего терминал дает на завершение операции 90 секунд, и если в этот период свою карту вставит следующий клиент, то с нее и будут списаны средства по запросу предыдущего.

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Один их источников издания отметил, что единичные случаи таких хищений появились полгода назад, но в последние две недели количество обращений граждан в полицию по этому поводу резко возросло, и во всех случаях хищение было при наличии очереди к терминалу.

В Сбербанке газете отметили, что все системы самообслуживания банка защищены и порекомендовали клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц.

 

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