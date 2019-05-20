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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ обсудили возврат к исполнению соглашения о сокращении добычи на 100%

По итогам апреля процент выполнения соглашения составил 168% против 139% в марте

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ обсудили возврат к 100%-ному исполнению соглашения о сокращении добычи нефти. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу Bloomberg по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Один из вариантов, который мы обсуждали, - это устранение перевыполнения [соглашения о сокращении добычи нефти], возврат к параметрам текущего соглашения", - сказал он.

Ранее стало известно, что по итогам апреля 2019 года процент выполнения соглашения о добыче нефти странами ОПЕК+ составил 168% против 139% в марте.

Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти в течение первого полугодия 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходятся на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

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Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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