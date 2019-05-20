Цены на нефть Brent выросли на 1,2% после заседания комитета ОПЕК+

ТАСС, 20 мая. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,2%, до $73,09 за баррель после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК + в Джидде. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Ранее отмечалось, что страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, выполнили его условия по итогам апреля 2019 года на 168% против 139% в марте.

Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти в течение первого полугодия 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходятся на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ прошло в Джидде в воскресенье. В состав комитета входят восемь стран, среди которых ОАЭ, Кувейт, Венесуэла, Алжир, Ирак и Казахстан. Сопредседатели - Россия и Саудовская Аравия.