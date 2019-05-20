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Московское УФАС возбудило дело против банка "Открытие" за нарушение закона о рекламе

В ведомстве сообщили, что банк распространял СМС с предложением взять 2 млн рублей в кредит под 13%, при этом в рекламе не было существенной информации об услуге и условиях ее приобретения

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Московское УФАС возбудило дело в отношении банка "Открытие" за нарушение закона о рекламе, сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Банк распространял СМС с предложением взять 2 млн рублей в кредит под 13% на специальных условиях в любом офисе банка "Открытие". При этом в рекламе отсутствует часть существенной информации об услуге и условиях ее приобретения. Также в рекламе финансовых услуг должно содержаться наименование банка, осуществляющего предоставление услуги", - говорится в сообщении.

В УФАС напомнили, что, если в рекламе кредита содержится хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, а в данном случае банк "Открытие" указал процентную ставку, то в рекламе должны содержаться также все остальные условия предоставления кредита. По информации, предоставленной банком, таких условий было существенно больше.

В рекламе банка "Открытие" Московское УФАС обнаружило признаки нарушения трех положений закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 12 июня. В случае, если нарушение будет доказано, то банку "Открытие" грозит штраф до 800 тыс. рублей, добавили в ведомстве.

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