Reuters: трейдинговые компании планируют поставлять загрязненную российскую нефть в Азию

ТАСС, 20 мая. Крупные нефтетрейдинговые компании Vitol и Unipec планируют поставлять загрязненную российскую нефть, от которой отказались европейские покупатели, в азиатские страны. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, заинтересованность в покупке 700 тыс. т нефти продемонстрировали китайские независимые нефтеперерабатывающие компании. Цена на поставки будет установлена после проверок качества нефти.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ. В результате экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии был приостановлен.

Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В компании "Транснефть" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным. По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.