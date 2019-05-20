{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: трейдинговые компании планируют поставлять загрязненную российскую нефть в Азию

Заинтересованность в покупке 700 тыс. т нефти продемонстрировали китайские независимые нефтеперерабатывающие компании, сообщает агентство

ТАСС, 20 мая. Крупные нефтетрейдинговые компании Vitol и Unipec планируют поставлять загрязненную российскую нефть, от которой отказались европейские покупатели, в азиатские страны. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, заинтересованность в покупке 700 тыс. т нефти продемонстрировали китайские независимые нефтеперерабатывающие компании. Цена на поставки будет установлена после проверок качества нефти.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ. В результате экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии был приостановлен.

Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В компании "Транснефть" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным. По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Теги
УкраинаРоссияКитайПольша
"Газпром Энергохолдинг" может построить еще одну электростанцию в Сербии
Глава компании Денис Федоров также напомнил о планах по реализации проектов в Китае и Вьетнаме
Читать полностью