Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз зерна и продуктов его переработки из Пакистана

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор с 18 мая 2019 года ввел временные ограничения на ввоз зерна и продуктов его переработки из Пакистана, сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

В частности, в ходе осуществления карантинного фитосанитарного контроля партии риса, сопровождаемой фитосанитарным сертификатом Национальной организации по карантину и защите растений Пакистана, был выявлен карантинный для РФ объект - капровый жук.

"В целях предотвращения интродукции и распространения карантинных объектов на территории Российской Федерации Россельхознадзор с 18 мая 2019 года вводит временные ограничения на ввоз зерна и продуктов его переработки из Исламской Республики Пакистан в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.