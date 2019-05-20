Минфин Канады объявил о снятии ответных пошлин на американские товары

ОТТАВА, 20 мая. /ТАСС/. Канада полностью отменила пошлины на ряд американских товаров, которые были введены Оттавой в ответ на установление США тарифов на канадские сталь и алюминий. Об этом в понедельник говорится на сайте Министерства финансов страны.

"Министр финансов Уильям Морно объявил, что с сегодняшнего дня Канада отменяет свои ответные контрмеры против США", - заявили в ведомстве. В нем отмечается, что это было сделано после того, как Соединенные Штаты отменили пошлины на канадские сталь и алюминий. "Последние действия Канады и США позволят нашим тесно связанным между собой экономикам стать еще более конкурентоспособными в мире, создать новые хорошо оплачиваемые рабочие места для наших граждан и повысить нашу общую безопасность", - считают в Минфине.

17 мая Канада и США договорились об отмене в течение 48 часов американских пошлин на поставки стали и алюминия из Канады и ответных канадских тарифов на некоторые американские товары. Также Вашингтон и Оттава договорились "принять эффективные меры, чтобы предотвратить ввоз стали и алюминия, которые несправедливо субсидируются и/или продаются по демпинговым ценам, а также не допустить транзита стали и алюминия, которые были произведены за пределами Канады или США, в другую страну". При этом стороны согласились организовать процесс мониторинга за торговлей этими металлами.

В марте 2018 года Соединенные Штаты начали вводить пошлины на импорт стали и алюминия, предоставив ряду стран, в том числе и Канаде, отсрочку. С 1 июня 2018 года ограничительные меры вступили в действие в отношении Канады, Мексики и Евросоюза. Администрация Трампа тогда обосновала свое решение о введении пошлин на канадские металлы необходимостью обеспечения национальной безопасности.

В ответ Оттава ввела дополнительные пошлины на некоторые американские товары и объявила, что считает незаконными такие действия Вашингтона. В частности, в канадский список попала различная металлопродукция, в том числе железнодорожного назначения, трубы и провода, а также продукты питания и напитки, такие как виски, йогурты, кленовый сироп, конфеты и апельсиновый сок.