Средняя премия по ОСАГО за четыре месяца снизилась на 5,1%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Средняя премия по ОСАГО в январе - апреле 2019 года снизилась на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 5411 рублей, следует из статистики Российского союза автостраховщиков, в том числе средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц снизилась на 5,62%, до 5219 рублей.

Средняя выплата при этом выросла на 3,1%, до 66 314 рублей. Сумма премий снизилась на 3,5%, до 67,08 млрд рублей, а сумма выплат выросла на 15,7% и составила 51,90 млрд рублей. Количество заключенных договоров ОСАГО увеличилось на 1,7%, до 12,40 млн штук.

Количество заявленных и урегулированных убытков увеличилось на 8,3%, до 825,95 тыс. штук и на 12,3%, до 782,71 тыс. штук соответственно.

Президент РСА Игорь Юргенс обеспокоен ростом числа убытков и выплат: отношение выплат к премиям оказалось выше нормативных 77%. "Значение коэффициента выплат больше 77% означает, что реальный коэффициент убыточности еще выше. А 77% - это предельный размер премии, которую страховщик может тратить на выплаты", - цитирует слова Юргенса пресс-служба. Снижение премии, по его словам, вызвано ростом конкуренции между страховщиками.

По данным ЦБ, средняя стоимость полиса ОСАГО для легковых авто за четыре месяца 2019 года снизилась на 3,8%, сообщал на прошлой неделе зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Это произошло после расширения тарифного коридора: с 9 января 2019 года коридор базового тарифа ОСАГО расширился на 20% вверх и вниз: диапазон базовых ставок вместо 3432-4118 рублей. составил 2746-4942 рублей.