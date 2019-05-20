"Аэрофлот" изменил расписание нескольких рейсов в Италию из-за забастовки 21 и 22 мая

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" внесла изменения в расписание рейсов 21 и 22 мая в связи с забастовкой наземного персонала аэропортов в Италии, говорится на сайте перевозчика.

На 21 мая отменены рейсы туда - обратно из Шереметьево в Болонью (SU2424 и SU2425), Милан (SU2410 и SU2411) и два рейса туда - обратно в Рим (SU2418 - SU2419 и SU2406 - SU2407).

Кроме того, изменено время вылета на более позднее на рейсах SU2404 Шереметьево - Рим с 18:40 на 22:05 мск и Рим - Шереметьево SU2405 - с 23:55 (время местное) 21 мая на 02:05 22 мая.

Также перенесено время одного рейса из Болоньи (SU2429) на более раннее - с 00:05 (время местное) 22 мая на 23:50 21 мая.