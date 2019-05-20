Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в понедельник разнонаправленно. Индекс Мосбиржи снизился на 0,23% - до 2571,65 пункта, индекс РТС вырос на 0,12% - до 1256,22 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:51 мск снизился на 0,44% и составил 64,49 рубля, курс евро упал на 0,26% - до 72,04 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,46% - до $72,42 за баррель.

В свете негативного внешнего фона маловероятно, что российский рынок акций сможет возобновить движение в восходящем тренде, считают аналитики ИК "Фридом Финанс".

"Предположительно, завтра рублевый фондовый индекс закроется в области 2560-2580 пунктов, долларовый РТС - в интервале 1250-1260 пунктов", - прогнозируют в инвесткомпании.

Ведущий финансовый советник "БКС Премьер" Антон Берлинер также указывает на общий негатив на международных рынках, который "отпугивает иностранных инвесторов от emerging markets". Индекс Мосбиржи, по его мнению, окажется на уровне 2550-2580 пунктов.

Поддержку укрепившемуся на прошлой неделе рублю оказали возобновление роста цен на нефть и интерес иностранных инвесторов к российским ОФЗ, отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Сбербанк управление активами" Ренат Малин. "В краткосрочной перспективе рубль может быть волатильным, целевой диапазон - 64-65 рублей за доллар", - добавляет он.

Продолжится и турбулентность сырьевых рынков, считает портфельный управляющий УК "Сбербанк управление активами" Максим Кондратьев. "На эту неделю котировки Brent мы прогнозируем в диапазоне $70-75 за баррель", - указывает он.