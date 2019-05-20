{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

В Ингушетии планируют открыть представительство итальянского завода строительной техники

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отметил, необходимость подготовки кадров, которые будут работать на предприятии

МАГАС, 20 мая. /ТАСС/. Первое в СКФО представительство итальянского завода по производству строительной техники и бетоносмесительного оборудования планируется открыть в Ингушетии, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы главы региона.

"Итальянская компания IMER GROUP, которая является европейским лидером в области производства строительной техники, планирует открыть свое представительство в Ингушетии. Гендиректор представительства IMER GROUP в странах СНГ Евгений Ли представил проект главе Ингушетии. Ознакомившись с планами компании, Юнус-Бек Евкуров поручил министру экономики региона ознакомиться с проектом и в ближайшее время подготовить предложения по его реализации", - говорится в сообщении.

Евкуров отметил, что необходимо подготовить кадры, которые будут работать на предприятии.

"Необходимо предусмотреть вопрос подготовки местных специалистов в данном направлении. Мы выстроили взаимовыгодные отношения со всеми инвесторами, подготовили нормативно-правовую базу. Предоставляем всем предпринимателям льготы, в том числе налоговые преференции, земельные участки", - передает пресс-служба слова Евкурова.

Компания IMER GROUP - европейский лидер в области производства строительной техники, бетоносмесительного оборудования, оборудования для работ по внешней и внутренней отделке, а также землеройной технике. На рынке производства стройтехники в мире предприятие уже 60 лет, в России - 25.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
Комитет ГД одобрил ко II чтению порядок финансирования плана модернизации инфраструктуры
Законопроект приравнивает план к нацпроектам в части способа перераспределения ассигнований
Читать полностью