Eni назвала "рыночными слухами" сообщения СМИ о заморозке выплат за российскую нефть

РИМ, 20 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская энергетическая компания Eni не комментирует "рыночные слухи", касающиеся коммерческих вопросов. Об этом корреспонденту ТАСС заявила в понедельник пресс-служба компании в ответ на просьбу прокомментировать информацию о замораживании выплат за загрязненную нефть, поступавшую в апреле по трубопроводу "Дружба".

"Eni не комментирует рыночные слухи, связанные с коммерческими вопросами", - указали в компании. Ранее о приостановке выплат сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в отрасли. По данным агентства, к такой же мере прибегла французская Total.

19 апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановил транзит загрязненной российской нефти в Европу. Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Белоруссии по трубопроводу "Дружба" 2 мая, 4 мая - на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Мозырь".

16 мая в Москве вице-премьеры России и Белоруссии Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко провели переговоры, по итогам которых оптимистично оценили восстановление нормальной работы трубопровода. Глава Минэнерго РФ Александр Новак 19 мая сообщил, что прокачка чистой российской нефти по трубопроводу "Дружба" в сторону Польши начнется в понедельник, 20 мая. При этом, по словам министра, на южном направлении идет нормализация ситуации.