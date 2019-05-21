Власти Японии требуют отчета о планах привлечения гастарбайтеров к демонтажу АЭС

ТОКИО, 21 мая. /ТАСС/. Правительство Японии требует от крупнейшей электроэнергетической компании страны Тokyo Electric Power с предельной осторожностью относиться к планам привлечения гастарбайтеров к ликвидационным работам на аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил во вторник министр здравоохранения, труда и благосостояния Такуми Нэмото на пресс-конференции в Токио после заседания кабинета. Он подчеркнул, что правительство, в частности, потребует от компании полного отчета о том, в каком количестве и на каких участках она намерена использовать иностранных рабочих, сообщает информационное агентство Kyodo.

"Этот вопрос требует предельно осторожного рассмотрения,- приводит агентство слова министра.- Иностранцам с профессиональными знаниями и допуском к работам в Японии требуется обеспечить даже более надежные и безопасные условия труда, чем гражданам нашей страны".

Тokyo Electric Power еще в апреле сообщила, что намерена привлекать квалифицированных зарубежных граждан к работам, связанным с демонтажем реакторов. Это будет делаться в соответствии с принятыми в конце прошлого года поправками к трудовому законодательству. Они впервые в послевоенной истории страны отменили фактический запрет на использование в стране иностранной рабочей силы.

Зарубежных рабочих с определенным уровнем квалификации и некоторым знанием японского языка теперь разрешено привлекать к работам в 14 секторах экономики, где ощущается нарастающая нехватка рабочих рук. Это в первую очередь строительство, сельское хозяйство, уход за больными и престарелыми, судостроение.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда удар цунами вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили и четвертый энергоблок. Произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов.

Общие расходы на демонтаж АЭС "Фукусима-1" были оценены правительственными экспертами в 8 трлн иен (более $75 млрд), но эта сумма, видимо, будет возрастать. Ассигнования на работы будут делаться в первую очередь из особого фонда, который пополняет компания Tokyo Electric Power за счет доходов от продажи электроэнергии. На полный демонтаж станции отводится 30-40 лет.