Власти Якутии направят более 35,2 млн на выплаты безработным на открытие бизнеса

ЯКУТСК, 21 мая. /ТАСС/. Власти Якутии планируют направить свыше 35,2 млн рублей на создание собственного бизнеса для безработных жителей региона, сообщили ТАСС во вторник в региональном комитете по делам занятости населения.

"В 2019 году на содействие самозанятости безработных и незанятых граждан из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 35 млн 287,6 тыс. рублей (в 2018 году - 40 млн 723,64 тыс. рублей)", - рассказал представитель комитета.

Он добавил, что запланировано оказать содействие в создании собственного дела 203 безработным и незанятым гражданам. "По состоянию на 1 мая 2019 года центрами занятости населения республики заключено с безработными и незанятыми гражданами 76 договоров на получение единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела", - отметили в комитете.

По данным комитета, размер единовременной финансовой помощи составляет 152 тыс. рублей, в том числе на открытие собственного дела - 150 тыс. рублей, на регистрационные услуги - 2 тыс. рублей.