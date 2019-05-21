Минприроды Забайкалья расторгло договоры с задолжавшими пользователями леса

ЧИТА, 21 мая. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов Забайкальского края решило расторгнуть десять договоров аренды лесных участков с пользователями, которые задолжали государству 5,7 млн рублей. Один из них даже включен в реестр недобросовестных арендаторов, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

16 мая на медиафоруме Общероссийского народного фронта президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с незаконной вырубкой леса и другими нарушениями в лесной отрасли требует наведения порядка. Комментируя слова главы государства, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов сказал журналистам, что лесозаготовка и оборот древесины должны быть прозрачными.

"Министерство продолжает работу по принудительному прекращению действия договоров аренды лесных участков из-за образовавшейся у лесопользователей задолженности по платежам перед бюджетной системой РФ. За истекший период 2019 года судами по инициативе министерства приняты решения о расторжении десяти договоров аренды лесных участков и о взыскании по ним в бюджетную систему РФ задолженности на общую сумму 5,7 млн рублей, а также неустоек за несвоевременное внесение арендных платежей в общей сумме 323 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из пользователей леса, договор с которым был расторгнут, включен в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.

Сотрудники забайкальского Минприроды совместно с представителями силовых структур инспектируют сферу лесопользования. "Разбираться надо со всеми пользователями и арендаторами лесного фонда. Важно не только провести проверку, насколько качественно выполняются соответствующие условия и организована работа. Нужно и найти тех, кто может добросовестно заниматься лесом без разных злоупотреблений, контрабанды и всех прочих негативных проявлений", - заявил Осипов на оперативном совещании краевых властей.

На прошлой неделе стало известно, что в Забайкалье обнаружили четыре незаконных пункта приема древесины. Распиленный лес с них контрабандой вывозили в Китай. Всего обнаружено около 35 тыс. кубометров древесины без соответствующих документов. Ущерб оценивается в 0,5 млрд рублей.