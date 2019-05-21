Строительство сербского участка "Турецкого потока" завершится до 18 декабря

БЕЛГРАД, 21 мая. /ТАСС/. Строительство сербского участка газопровода "Турецкий поток" идет по семи направлениям одновременно и будет завершено до 18 декабря 2019 года. Об этом заявил во вторник в эфире национального телевидения RTS министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич.

"Участок разбит на четыре отрезка, строительство на отрезках 2 и 3 началось 25 апреля. На четвертом отрезке проводим последние действия и вскоре ожидаем разрешения на строительство. На трех отрезках строительство идет сразу по семи направлениям, то есть это семь групп, плюс одна специальная команда, ответственная за реки, откосы и специфическую местность. Хочу отметить, что речь идет о чрезвычайно сложном техническом проекте, который осуществляется в короткие сроки, мы планируем, что этот участок газопровода завершим до 18 декабря этого года", - сказал министр.

Реализацией проекта строительства в Сербии трубопровода от границы с Болгарией до границы с Венгрией занимается совместное предприятие "Газпрома" и "Сербиягаза" Gastrans d.o.o. Novi Sad. Сербский участок "Турецкого потока" начнет поставлять газ до конца апреля 2020 года.

Вопрос возможного продления "Турецкого потока" до Сербии был одним из ключевых на переговорах президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александара Вучича в Белграде 17 января этого года. Российский лидер отмечал, что Москва готова к подобному проекту и может вложить около $1,4 млрд в развитие сербской инфраструктуры для проведения через эту страну ветки газопровода.

Сербский участок "Турецкого потока" пролегает от города Заечар на границе с Болгарией и пересечет границу с Венгрией близ города Хоргош. Входная мощность, как ожидается, составит около 13,88 млн куб. м газа в сутки, выходная - около 10 млн куб. м.

Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения российским газом внутреннего рынка Турции, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.