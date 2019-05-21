Строительство взлетно-посадочной полосы на Парамушире начнут до конца года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Сахалинские власти планируют начать строительство взлетно-посадочной полосы (ВПП) на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) до конца 2019 года, сообщил во вторник ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Уже в этом году на Парамушире начнут строить ВПП для самолетов", - сказал он. Правительство региона пока не раскрывает информацию о конкретных сроках начала строительства, подрядчике, финансировании и его источнике, так как на сегодняшний день только завершается подготовка проектной документации. Планируется, что строительство закончится в конце 2020 года.

Глава региона отметил, что развитию Курильских островов сейчас уделяется большое внимание. "Так, в марте мы запустили вертолетные рейсы между Курильскими островами, с апреля действует единый тариф на все внутриобластные рейсы, включая курильские - стоимость билетов для гостей региона такая же, как для местных, и она достаточно низкая. Прорабатывается возможность строительства короткой ВПП на Шикотане", - напомнил Лимаренко.

По мнению врио губернатора, туризм на Курильских островах имеет большой потенциал. Он сообщил, что правительство области ведет активную работу для развития этого направления, также в этом заинтересованы и федеральные власти. "Принятое Дмитрием Анатольевичем [Медведевым - премьер-министр РФ] решение расширить территорию опережающего развития (ТОР) "Курилы" еще раз подтверждает, что на будущее Курил с федеральным центром мы смотрим в одном направлении. Изначально эта ТОР создавалась как промысловая, но ее перспективы куда шире", - поделился Лимаренко.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник подписал документ о расширении ТОР "Курилы", что должно позволить в том числе создать на островах туристическую инфраструктуру. По словам вице-премьера РФ Юрия Трутнева, расширение ТОР связано с четырьмя новыми проектами: это проекты по строительству комплекса туристических объектов, еще одного рыбокомбината, судоремонтного завода и строительной компании. По результатам реализации новых проектов на островах Шикотан и Парамушир общий объем инвестиций превысит 6 млрд рублей, дополнительно будет создано 240 новых рабочих мест, объем налоговых платежей за 10 лет составит более 800 млн рублей.

ТОР "Курилы" была создана для реализации инвестиционного проекта "Рыбокомбинат "Островной". Общий объем инвестиций - 5,6 млрд рублей, при этом 700 млн рублей уже вложено. Строительство транспортной, инженерной инфраструктуры проводится за счет инвестора. Проект реализуется в три этапа до 2023 года.