Счетная палата отмечает низкую эффективность работы Минкавказа в 2018 году

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Счетная палата РФ считает низкорезультативной работу Министерства по делам Северного Кавказа в 2018 году. Об этом контрольное ведомство сообщило по итогам рассмотрения заключений об исполнении бюджетов главных администраторов бюджетных средств (ГАБС).

К этой категории относятся все министерства и ведомства, которые получают деньги из федерального бюджета. По закону, ГАБС обязаны обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

"Среди рассмотренных ГАБС также были Минвостокразвития и Минкавказ. Работу последнего ведомства Счетная палата называет низкорезультативной. На протяжении четырех лет оно не актуализировало стратегию развития Северо-Кавказского региона. В 2018 году ведомство не выполнило план деятельности по объему инвестиций в основной капитал по СКФО и уровню безработицы. Кроме того, проверка выявила системные нарушения правил предоставления субсидий, нормативных документов в части разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм и другие. Минкавказ устранил замечания Счетной палаты по оформлению документов бухучета", - говорится в сообщении Счетной палаты.

Нарушения в Минсельхозе и Рослесхозе

Счетная палата также утвердила заключения об исполнении федеральных бюджетов и бюджетной отчетности Минсельхоза, Рослесхоза, Росводресурсов, Ростехнадзора, Росрыболовства и Россельхознадзора.

"В 2018 году они не смогли в полном объеме освоить федеральные средства. Если в среднем ведомства исполняют расходы на 95,8%, то по ФАИП [федеральные адресные инвестиционные программы] показатель составил 86,6%. Самый низкий уровень исполнения расходов на капитальные вложения показали Росводресурсы - 70,9%. Среди основных причин неэффективности реализации ФАИП Счетная палата выделила: неисполнение подрядчиками своих обязательств, длительность проведения закупочных процедур и долгие сроки внесения изменений в государственные и федеральные целевые программы", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Счетной палаты в Минсельхозе и Рослесхозе установлены случаи нецелевого использования бюджетных средств.

"Минсельхоз с нарушениями формировал государственные задания и предоставлял субсидии юридическим лицам. По результатам проверок в Россельхознадзоре и Росводресурсах Счетная палата установила факты финансирования мероприятий, которые не были предусмотрены планом информатизации или получили отрицательное заключение Минкомсвязи. Не обошлось без нарушений и в Росрыболовстве, в том числе при администрировании доходов, исполнении межправительственных российско-японских соглашений, а также в сфере закупок и при управлении федеральной собственностью", - говорится в сообщении.

Дальний Восток и Арктика

По данным Счетной палаты, в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики также не обошлось без нарушений: ведомство не соблюдало правила предоставления трансфертов на реализацию планов социального развития субъектов ДФО.

"Соглашения о трансфертах не соответствуют требованиям Минфина, поскольку в них нет перечня конкретных мероприятий. Контроль за выполнением соглашений был ненадлежащим, а сроки реализации мероприятий не соблюдались. Счетная палата выявила нарушения порядка формирования государственного задания, учета государственной собственности и списания материальных ценностей, законодательства о контрактной системе", - говорится в сообщении.

Фонд содействия инновациям, который также относится к главным администраторам бюджетных средств, исполнил бюджет в полном объеме, но допустил ряд нарушений в сфере закупок.

"Так, Фонд превысил в 2018 году максимально разрешенный объем закупок у единственного поставщика, допускал нарушения в части обоснований закупок, неправомерно предоставлял допуск к участию в конкурсах и так далее. Кроме того, Счетная палата выявила нарушения организации внутреннего финансового аудита, сроков размещения информации на официальном сайте, а также существенные недостатки по целевым показателям реализуемых госпрограмм", - отмечает контрольное ведомство.

Также Счетная палата проверила исполнение бюджетов и бюджетной отчетности Конституционного суда РФ, палат Федерального собрания, Федеральной службы по финансовому мониторингу и уполномоченного по правам человека в РФ. Бюджетная отчетность этих ГАБС за 2018 год признана контрольным ведомством достоверной.