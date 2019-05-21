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Кабмин предложил закрепить за Минфином право по утверждению цен на драгоценные камни

В настоящее время порядок разработки и утверждения прейскурантов на драгоценные камни отсутствует

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, закрепляющий за Минфином РФ полномочия по утверждению прейскуранта на драгоценные камни. Документ размещен во вторник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Предлагаемые изменения закрепляют за федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, полномочия по утверждению прейскурантов цен на драгоценные камни и по установлению порядка их разработки и утверждения", - указано в пояснительной записке к документу.

От поддержания прейскурантов на драгоценные камни "в актуальном состоянии в соответствии с конъюнктурными изменениями цен мирового рынка" зависит объем поступления в бюджеты субъектов РФ налога на добычу полезных ископаемых, отмечается в пояснительной записке. При этом порядок разработки и утверждения прейскурантов на драгоценные камни в настоящее время отсутствует.

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