Чистая прибыль "Газпром нефти" в I квартале выросла в 1,5 раза

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль "Газпром нефти" по международным стандартам финансовой отчетности в первом квартале 2019 года выросла в 1,5 раза - до 107,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.

По итогам первого квартала, выручка "Газпром нефти" выросла на 12,6% - до 586,4 млрд рублей год к году "благодаря росту объемов реализации нефти и благоприятной ценовой конъюнктуре". "Рост показателя скорректированная EBITDA на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 197,7 млрд рублей - был обеспечен увеличением объемов добычи на крупных проектах и эффективными действиями менеджмента "Газпром нефти", - отмечается в сообщении.

Операционный денежный поток компании вырос двукратно и составил в отчетном периоде 168,6 млрд рублей, что, в свою очередь, обеспечило значительный рост свободного денежного потока, который составил 91 млрд рублей. "Компания демонстрирует стабильно высокий уровень кредитоспособности, последовательно снижая отношение чистого долга к операционной прибыли: по итогам первого квартала 2019 года значение показателя чистый долг/EBITDA снизилось до 0,59", - сообщается в пресс-релизе.

Капитальные затраты "Газпром нефти" в первом квартале 2019 года выросли на 14,6%, до 81,9 млрд рублей. По итогам аналогичного периода прошлого года показатель капзатрат составил 71,5 млрд рублей.