В Калининграде зарегистрированы семь новых резидентов САР на острове Октябрьский

КАЛИНИНГРАД, 21 мая. /ТАСС/. Семь новых резидентов зарегистрированы в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде, сообщила во вторник пресс-служба правительства Калининградской области.

Специальные административные районы созданы во Владивостоке на острове Русский и в Калининграде на острове Октябрьский. В САР действуют особые режимы валютного регулирования, резиденты получают ряд льгот, в частности, освобождаются от налога на доходы, полученные в виде дивидендов.

"Корпорация развития Калининградской области, выполняя функции управляющей компании в специальном административном районе (САР) на территории острова Октябрьский, внесла в реестр его участников семь новых международных компаний. Ими стали "Транс Сегтор Холдингз Лимитед", "Самолюс Инвестментс Лимитед", "Прайм Эмеральд Трейдинг Лимитед", "Фенестрария Консалтантс Лимитед", "Лэнгдэйл Холдингз Лимитед", "Распериа Трейдинг Лимитед" и "Цератозамия Консалтантс Лимит", - говорится в сообщении.

Первый резидент САР в Калининграде был зарегистрирован 5 февраля. Им стала международная компания ООО "Аданимов Трейдинг Лимитед", осуществляющая холдинговую деятельность. С учетом новых резидентов число зарегистрированных в САР в Калининграде увеличилось до восьми. На рассмотрении находятся еще несколько заявок.

Большое число обращений на перерегистрацию в Калининграде поступает от компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. В связи с этим Корпорация развития области обратилась к федеральному центру с просьбой рассмотреть возможность расширения перечня стран, из которых можно перерегистрировать компании в российскую юрисдикцию.

О льготах для резидентов

Зарегистрироваться в специальном административном районе в РФ могут иностранные юридические лица, причем их офис или иные объекты должны располагаться на островах, а российские структуры - работать в статусе ООО, публичных или непубличных акционерных обществ. Кредитные и некредитные финансовые организации, а также операторы платежных систем под действие закона о САР попасть не смогут.

Остальные фирмы получат специальный статус вместе с регистрацией в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), если они возьмут на себя официальные обязательства по осуществлению инвестиций на территории РФ. Минимальный их объем составляет 50 млн рублей в течение шести месяцев с даты регистрации.

Для резидентов специальных административных районов устанавливается особый режим налогообложения. Обложение налогом таких компаний происходит по следующим ставкам: 0% по доходам, полученным компанией в виде дивидендов, при условии, что на день принятия решения об их выплате она уже год владеет не менее чем 15-процентным вкладом в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации, либо депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов. Налогом в 5% облагаются доходы, полученные иностранными лицами по акциям международных холдинговых компаний, которые на дату выплаты дивидендов являются публичными.