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"Укртранснафта" сообщила о возобновлении транзита российской нефти в Венгрию

В пункте приема - сдачи нефти "Фенешлитке" подтвердили готовность принимать нефть

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Компания "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в направлении стран Европы, в настоящее время поставки ведутся в адрес Венгрии. Об этом во вторник сообщила компания.

"21 мая в 10:46 АО "Укртранснафта" возобновила прием российской нефти на линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь" (Белоруссия) для дальнейшей ее транспортировки в направлении европейских потребителей", - сказано в сообщении компании в Facebook. В нем отмечается, что готовность принимать нефть подтвердили в пункте приема - сдачи нефти "Фенешлитке" (Венгрия), поэтому компания возобновила транзит нефти для венгерских потребителей.

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