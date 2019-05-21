Utair открывает первый прямой рейс из Уфы в Европу

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Utair ("Ютэйр") откроет прямой рейс из Уфы в Вену (Австрия), полеты будут выполняться два раза в неделю. Жители Уфы впервые смогут без пересадок добраться до европейкой столицы, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Международный аэропорт "Уфа" - важнейший региональный хаб Utair. В этом году Utair и правительство Республики Башкортостан договорились расширить сотрудничество и открыть на базе аэропорта высокотехнологичный центр по обслуживанию самолетов. В весенне-летнем сезоне авиакомпания соединит Уфу с Анапой, Екатеринбургом, Казанью, Москвой, Нижним Новгородом, Самарой, Сургутом, Тюменью и Ханты-Мансийском. В Уфе Utair открывает свой первый международный рейс из региона в Вену", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

Генеральный директор аэропорта "Уфа" Александр Андреев отметил, что в 2018 году треть пассажиров, вылетающих из столицы Башкирии, воспользовались услугами авиакомпании Utair. "По результатам работы 2017-2018 годов можно отметить, что Utair <…> расширяет географию полетов. Эти шаги позволяют повышать доступность полетов для жителей республики", - цитирует пресс-служба Андреева.

Рейсы из Уфы в Вену Utair начнет выполнять с 3 июня по понедельникам и пятницам. Вылет из Уфы в 09:45, из Вены - в 12:05 по местному времени. На борту Boeing 737 разместится до 126 пассажиров.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России, которая в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек, - испытывает финансовые трудности. В 2015 году авиаперевозчик заключил соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам - на 18,9 млрд рублей (снижен до 15,4 млрд рублей) с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей с погашением в 2027 году. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году. В декабре 2018 года перевозчик не заплатил 1 млрд рублей процентов по кредиту на 15,4 млрд рублей. Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей (годом ранее чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд рублей).