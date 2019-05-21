Набиуллина: число розничных инвесторов на финансовом рынке России может вырасти в 2-3 раза

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Число розничных инвесторов на российском финансовом рынке потенциально может увеличиться до 4-6 млн человек, сообщила на конференции "Российский фондовый рынок 2019" глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Сейчас работают около 2 млн человек на рынке, а могут работать 4 [млн], а может быть даже больше - 6 [млн]", - сказала она.

Глава регулятора отметила, что в целом Банк России видит дальнейший потенциал этого рынка. "Сейчас, если посмотреть структуру денежных накоплений, то инструменты финансового рынка занимают приблизительно 15%. Эта доля удвоилась за шесть лет. У нас есть потенциал как минимум удвоить эту цифру", - сообщила Набиуллина.

По словам главы ЦБ РФ, отрасль "во многом сейчас ориентирована на краткосрочные выводы и достаточно большую маржинальность".