Сбербанк выделил 5 млрд рублей на ремонт отделений в селах

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Сбербанк России выделил порядка 5 млрд рублей на пять лет под реконструкцию всех отделений в отдаленных селах, сообщил в интервью ТАСС первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"На наблюдательном совете банка была одобрена концепция, которая не подразумевает снижение нашего присутствия в регионах. Мы выделили порядка 5 млрд рублей на реконструкцию всех отделений в отдаленных селах. Данная сумма рассчитана на пять лет", - сказал он.

По словам Ведяхина, повысить доступность финансовых услуг в сельских районах также должна услуга по снятию наличных в кассах магазинов.

Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует до конца 2019 года увеличить сеть в сельской местности с 8 тыс. до 11,5 тыс. офисов. Также банк готовит новую концепцию развития своей филиальной сети.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что около 95% сельских и малонаселенных пунктов не имеют подразделений банков.