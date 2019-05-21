Премьер-министры Белоруссии и России 24 мая обсудят нефтяные вопросы

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министры Белоруссии и России планируют 24 мая в Москве обсудить вопросы поставок нефти в Белоруссии и ее транзита по нефтепроводу "Дружба". Об этом, как сообщает агентство БелТА, заявил во вторник журналистам глава белорусского правительства Сергей Румас.

Вопрос, связанный с ситуацией вокруг поставок некондиционной нефти, будет в числе тех, которые планируется обсудить на встрече белорусского премьера с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, которая запланирована на предстоящую пятницу, отметило агентство, ссылаясь на премьер-министра Белоруссии.

Румас напомнил, что ранее была создана белорусско-российская рабочая группа по решению нефтяных проблем. "Вчера председатель концерна "Белнефтехим" вернулся из Российской Федерации, утром докладывал, что с Россией практически согласована дорожная карта. И некоторые ее пункты уже выполняются обеими сторонами, несмотря на то, что она еще не формализована", - сказал белорусский премьер.

Он уточнил, что дорожной картой определен весь перечень мер, который позволяет решить проблему откачки некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба" и возобновить транзит в Европу. По словам Румаса, также проектом документа обозначен блок вопросов, касающихся выплаты компенсации Белоруссии в связи с потерями, понесенными в результате поставок некачественной нефти. "Сегодня основная задача - это освободить транзит, чтобы Беларусь могла получать плату за транзит нефти, который идет через ее территорию", - заявил глава правительства Белоруссии.

В новость были внесены изменения (15:21 мск) - добавлены подробности по тексту.