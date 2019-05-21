Суд удовлетворил требования Новокузнецкого завода "Русала" расторгнуть ДПМ с "Юнипро"

"Мы будем обжаловать, поскольку считаем это решение незаконным", - сказали ТАСС в генерирующей компании.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск еще одной структуры "Русала" - Новокузнецкого алюминиевого завода, требующего расторгнуть с "Юнипро" договор о предоставлении мощности (ДПМ) после аварии на третьем блоке Березовской ГРЭС в Красноярском крае и взыскать с генерирующей компании 24 млн руб. в качестве необоснованного обогащения. Об этом сообщил ТАСС представитель "Юнипро" из зала суда.

Ранее суд также удовлетворил подобное ходатайство Саяногорского алюминиевого завода "Русала".

В конце прошлого года и начале этого года арбитражный суд Москвы зарегистрировал 4 иска от структур "Русала" - Братского алюминиевого завода, Новокузнецкого алюминиевого завода, Саяногорского алюминиевого завода и "Русал Энерго". Компании через суд пытаются расторгнуть с "Юнипро" ДПМ из-за аварии на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС и взыскать с генерирующей компании сумму "необоснованного обогащения". В апреле арбитраж Москвы отказал Братскому алюминиевому заводу "Русала" в исковом заявлении о расторжении договора о предоставлении мощности (ДПМ). Решения по иску "Русал Энерго" суд еще не выносил.

Ранее врио руководителя блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина отметила, что разнонаправленные решения суда по искам к "Юнипро" вызывают обеспокоенность, но отмечала, что для корректной оценки влияния решений суда на энергорынок страны в целом необходимо ознакомиться с мотивировочной частью решений.

О блоке

Третий энергоблок Березовской ГРЭС, которую "Юнипро" строила по ДПМ, был запущен осенью 2015 года, а 1 февраля 2016 года там произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла. Блок в настоящее время находится в ремонте и с тех пор не осуществляет поставку мощности на рынок.

В июне 2017 года ФАС возбудила дело из-за недопоставки мощности с Березовской ГРЭС на сумму в 1 млрд рублей. По информации ведомства, после аварии в котельном отделении третьего энергоблока ГРЭС в феврале 2016 года "Юнипро" прекратила его эксплуатацию, но продолжала взимать плату за мощность с потребителей. Службой на компанию был наложен штраф из-за нарушения закона о конкуренции в размере 650 тыс. руб.

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