Белоруссия рассчитывает в течение месяца подсчитать ущерб от "грязной" нефти

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Белоруссия планирует в течение ближайшего месяца подсчитать потери от поставки некачественной российской нефти. Об этом сообщил во вторник премьер-министр страны Сергей Румас.

"Сегодня рано говорить о каких-то конкретных цифрах. Потому что весь ущерб еще не обсчитан белорусской стороной. Это делительный процесс. Мы рассчитываем, что для окончательного определения ущерба будет необходим еще один месяц", - сказал глава белорусского правительства, слова которого приводит агентство БелТА.