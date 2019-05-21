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Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

Белоруссия рассчитывает в течение месяца подсчитать ущерб от "грязной" нефти

Премьер-министр страны Сергей Румас уточнил, что еще рано говорить о каких-то конкретных цифрах

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Белоруссия планирует в течение ближайшего месяца подсчитать потери от поставки некачественной российской нефти. Об этом сообщил во вторник премьер-министр страны Сергей Румас.

"Сегодня рано говорить о каких-то конкретных цифрах. Потому что весь ущерб еще не обсчитан белорусской стороной. Это делительный процесс. Мы рассчитываем, что для окончательного определения ущерба будет необходим еще один месяц", - сказал глава белорусского правительства, слова которого приводит агентство БелТА.

Теги
БелоруссияРоссияРумас, Сергей НиколаевичДело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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