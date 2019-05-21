Козак поручил Минприроды и Ростехнадзору разработать очередность освоения месторождений

ПЕРМЬ, 21 мая. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Ростехнадзор к июлю должны выработать очередность разработки сложных в освоении месторождений полезных ископаемых, неправильное освоение которых может нести риски безопасности и здоровью граждан. Соответствующее поручение на совещании в Пермском крае дал ведомствам вице-премьер Дмитрий Козак.

"Поручение Ростехнадзору и Минприроды: проработать вопрос до конца июня - это несложный нормативный акт. Это касается не только нефти и калия, наверняка есть и другие природные ресурсы,... неправильная выработка которых содержит в себе риски для жизни и здоровья граждан", - сказал он.

Козак отметил, что "достаточно запасов природных ресурсов, чтобы выстроить очередность, исходя из необходимости обеспечения мер безопасности людей".

"Есть одна проблема - очередности освоения соответствующих месторождений, которые находятся вертикально друг над другом. Где опасность и риски, которые есть сегодня, - Минприроды, Ростехнадзору подготовить нормативно-правовую базу, установить общественный интерес - это не должно быть на основании конкуренции нефтяных компаний и компаний, которые занимаются разработкой калия. При выдаче лицензий, при освоении месторождений должна быть соблюдена очередность, чтобы не возникало угроз", - добавил вице-премьер.