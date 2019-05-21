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ЦБ получил заявки на регистрацию от двух новых рейтинговых агентств

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Банк России получил заявки на регистрацию от двух новых организаций, которые хотят заниматься рейтинговой деятельностью. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая в Госдуме.

"Мы имеем огромное количество присвоенных рейтингов двумя нашими кредитными рейтинговыми агентствами. Рейтинговая индустрия состоялась, она работает эффективно, даже некоторым образом выше ожиданий рынка, доверие сформировано, независимость от каких-либо конкретных интересов обеспечена. Открою маленький секрет - сейчас на регистрации в ЦБ заявка еще двух рейтинговых агентств, которые хотят осуществлять похожий вид деятельности", - сказал он.

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