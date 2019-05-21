В РСА рассказали, какие полисы ОСАГО от НАСКО являются действительными

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полисы ОСАГО, выданные страховой компанией НАСКО, у которой 14 мая была отозвана лицензия, являются действующими. Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).

"Ответственность автовладельцев, которые приобрели полис ОСАГО в страховой компании "НАСКО" до 14 мая 2019 года включительно, является застрахованной, а полисы ОСАГО - действующими. Расторгать их или заключать новые договоры ОСАГО в других компаниях не нужно. При этом следует учитывать, что вносить изменения в договоры ОСАГО, увеличивающие ответственность страховой компании, начиная с 15 мая 2019 года невозможно", - говорится в сообщении РСА.

Там напомнили, что если такой автовладелец стал виновником ДТП, выплаты за него производятся из компенсационных фондов РСА, при этом потерпевший в ДТП, застрахованный по ОСАГО в действующей компании, должен обращаться за выплатой к своему страховщику. Если договор ОСАГО потерпевшего в ДТП заключен со страховой компанией, лишившейся лицензии, такой потерпевший должен обратиться в РСА.

Продажи полисов

Также в РСА напомнили, что полисы ОСАГО, проданные от имени НАСКО как в бумажном, так и в электронном виде начиная с 15 мая, недействительны, и продажа таких полисов преследуется по закону. "РСА обращает внимание автовладельцев, что все предъявляемые полисы ОСАГО АО "НАСКО" будут сверяться с формируемым Банком России реестром утраченных бланков. В случае, если предъявленный автовладельцем полис ОСАГО будет значиться в этом реестре, он будет признан недействительным и выплат по нему производиться не будет", - говорится в сообщении.

Отзыв лицензии

Банк России 14 мая отозвал лицензии у страховых компаний НАСКО и СК "Респект", которые входили в неформальную страховую группу и имели большое число клиентов, за систематическое нарушение прав и законных интересов потребителей страховых услуг.

Как говорили в ЦБ, страховщики умышленно уклонялись от исполнения своих обязательств по договорам страхования и широко использовали практику осуществления страховых выплат преимущественно по решению суда, по предписанию Банка России или по итогам обращения граждан и организаций с жалобами в Банк России.

20 мая ЦБ своими приказами приостановил полномочия исполнительных органов НАСКО и "Респекта" (при вводе временной администрации полномочия были ограничены), так как временной администрации было оказано воспрепятствование при входе в компании.

По данным РСА за январь - апрель 2019 года, НАСКО занимает 11 место на рынке ОСАГО по числу клиентов.