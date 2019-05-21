Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,85-1,96%

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 1,85% - до 2619,16 пункта, индекс РТС поднялся на 1,96%, до 1280,85 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:48 мск снизился на 0,14%, до 64,435 рублей, курс евро упал на 0,26%, до 71,873 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,33% - до $71,82 за баррель.

Во вторник российский рынок акций преодолел психологическую отметку 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, ключевыми драйверами роста стали повышенные котировки нефти, рассказал финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. В авангарде роста - нефтяники, локомотивом при этом выступили акции "Газпрома" на фоне новостей об утверждении дивидендов, отметил он.

Дайнека прогнозирует формирование индекса Мосбиржи в среду в диапазоне 2600-2620 пунктов, не исключая обновление максимумов.