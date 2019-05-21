ФАС не ожидает роста цен на топливо в розничном сегменте рынка сверх инфляции

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Поводов для паники по поводу цен на бензин нет, динамика не превысит темпы инфляции. Об этом ТАСС сообщил начальник Управления контроля топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Дмитрий Махонин.

"Повода для паники и нагнетения ситуации нет. Мы выходим в период высокого спроса и будем мониторить ситуацию", - сказал Махонин, отвечая на вопрос, стоит ли ждать нового витка роста цен на топливо. По его словам, динамика розничных цен должна уложиться в темпы инфляции.

"Держим руку на пульсе и, в случае чего, применим меры антимонопольного реагирования", - заключил он.