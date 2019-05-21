Перспективы альтернативной энергетики обсудят на форуме ARWE в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Участники Международного форума по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy), который с 22 по 24 мая пройдет в Ульяновске, обсудят вопросы развития альтернативных источников энергии и перспективы создания инфраструктуры, в которой электромобили могут стать доступным видом транспорта. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.

"ARWE <...> обещает стать крупнейшим мероприятием сектора возобновляемых источников энергии в России и странах ближнего зарубежья", - привели слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в пресс-службе.

Пленарное заседание форума, которое пройдет в первый день его работы, будет посвящено перспективам развития в России возобновляемых источников энергии - ветроэнергетики, солнечной, течения горных рек. В первый день форума будет вручена премия "Золотой ветер", которая присуждается за значительный вклад в развитие российской ветроэнергетики.

Зарядные станции для электромобилей

Темой одной из дискуссий станет оборудование сети зарядных станций для электромобилей, сообщил ТАСС председатель комитета Заксобрания Ульяновской области по бюджету и экономической политике Александр Чепухин.

"Мы были инициаторами проведения круглого стола по вопросам оборудования сети зарядных станций для электромобилей в рамках ARWE. Нерешенных вопросов очень много. Для того, чтобы развивать это направление, нужны зарядные станции на трассах. На станции быстрой зарядки электромобиль можно зарядить за 15 минут, в то время как зарядка от обычной розетки потребует около семи часов", - сказал он.

По словам Чепухина, в Ульяновской области насчитывается не более двух десятков таких автомобилей. "Продажи электротранспорта, например, в Норвегии составили 58% от общего объема продаж автомобилей. То есть электромобили уже покупают больше, чем бензиновые", - добавил он.

Выставка и кинофестиваль

На ARWE будет работать выставка новых технологий в области производства солнечных модулей, производства и обслуживания ветряных электростанций, логистических услуг для предприятий нефтехимической, энергетической отраслей. Эксперты расскажут всем желающим о применении солнечных панелей и мобильных ветровых установок в быту.

Гостям ARWE будут доступны для посещения мероприятия XI Международного фестиваля кино и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой "От всей души", который проходит с 23 по 28 мая. В рамках фестиваля запланировано проведение свыше 90 мероприятий, в числе которых встреча с актерами, показы спектаклей, фильмов производства региональных киностудий и картины из более чем 15 стран мира.

Форум проводится в Ульяновске при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организуют форум оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).