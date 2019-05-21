Посол Китая заявил, что Пекин открыт для продолжения торговых переговоров с Вашингтоном

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Китай оставляет открытой дверь для продолжения торговых переговоров с США. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала Fox News китайский посол в США Цуй Тянькай.

"Прежде всего, нам надо помнить, что хорошая торговая сделка послужит интересам обеих стран. Во-вторых, хорошая сделка заключается на основе взаимного уважения и обоюдной выгоды сторон. В-третьих, Китай остается готовым продолжать переговоры с нашими коллегами с целью довести их до логического завершения", - отметил дипломат.

"Наши двери по-прежнему открыты", - подчеркнул посол. "Если вспомнить весь процесс торговых переговоров между нами на протяжении минувшего года, становится ясно, что США неоднократно меняли решения в последний момент и срывали с большим трудом согласованную сделку", - констатировал китайский дипломат.

С его точки зрения, у дисбаланса в торговле между США и Китаем имеется "множество структурных оснований". "Это не просто жонглирование цифрами. Мы по-прежнему готовы искать подходы к устранению дисбалансов в торговле. Мы готовы совершать конкретные действия, чтобы закупать больше американских товаров и услуг", - заверил посол КНР. "Если у обеих сторон имеется требуемая политическая воля, то мы можем испытывать оптимизм [в отношении успешного завершения переговоров]", - резюмировал он.

Президент Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что США и Китай фактически заключили торговую сделку, но китайские власти нарушили ее условия. По данным источников телекомпании CNN, переговоры о торговле зашли в тупик, перспективы проведения очередного раунда неясны.

С 10 мая США в очередной раз повысили пошлины на китайские товары с 10% до 25% на общую сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.