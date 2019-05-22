В Ульяновской области планируют сформировать первый в России ветроэнергетический кластер

УЛЬЯНОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Ветроэнергетический кластер, аналогов которому нет в России, намерены создать в Ульяновской области. Об этом сообщил на пленарном заседании Международного форума по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy) в Ульяновске губернатор региона Сергей Морозов.

"Мы имеем желание и достаточно настойчиво двигаемся в реализации этого желания - сформировать первый в России полноценный ветроэнергетический кластер, который мы видим в качестве одного из самых передовых в масштабах не только на территории СНГ, но и в масштабах всей Восточной Европы", - сказал он.

По мнению губернатора, это станет шагом к созданию полноценной отрасли НИОКР по возобновляемой энергетике в России. "Для страны это площадка для совместных проектов с отечественными и зарубежными научными центрами, <...> это возможность "пилотировать" на нашей территории важнейшие технологии, проекты, связанные с возобновляемой энергетикой и проектов НТИ", - добавил он .

Губернатор также уточнил, что для Ульяновской области это дополнительный ресурс в развитии инновационных высокотехнологичных производств и различных процессов в экономике.

Форум проводится в Ульяновске с 22 по 24 мая при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организуют форум оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).