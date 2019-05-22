Власти Украины заявили, что МВФ не требует нового повышения цен на газ для населения

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Международный валютный фонд пока не требует от Украины нового повышения цен на газ для населения. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

"На сегодня у МВФ нет новых требований или претензий относительно цен на газ, - сказал он. - Этот пункт, который был прописан в меморандуме о сотрудничестве, выполнен и не является препятствием для нового транша". "Этот вопрос не актуален сегодня со стороны МВФ", - еще раз подчеркнул Герус после заседания кабинета.

По его словам, снижать теперь цену на газ или нет - это уже дело правительства.

"Конечно, есть понимание, что эта проблема по-прежнему актуальна и нужно думать, как тут найти баланс между сотрудничеством с МВФ и интересами украинского потребителя, который должен быть способен оплачивать коммунальные услуги, - продолжал постпред Зеленского. - Этот вопрос очень не простой и долгий. Поэтому обсуждения идут. Но на сегодня это не требования от МВФ. Претензии к Украине по этому вопросу нет".

Всего неделю назад постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман напоминал Киеву о необходимости установить рыночную цену на газ для населения. При этом он отметил, что если мировые цены на газ понижаются, то МВФ не против того, чтобы и цена на газ для украинцев также понижалась. Однако при повышении мировых цен, по словам представителя МВФ, необходимо повышать их и на Украине.

21 мая в Киев прибыла миссия МВФ для встречи с властями страны и оценки проводимых реформ. По итогам ее работы она должна принять или не принять решение о выдаче Киеву очередного кредита на $1,3 млрд. Среди ключевых факторов, которые влияют на решение МВФ, - это доведение цен на газ для населения до рыночного уровня, реформа в банковском секторе и сокращение дефицита государственного бюджета. Украинские СМИ сообщили в среду со ссылкой на источники, что миссия МВФ досрочно возвращается в Вашингтон и не будет пересматривать программу. Однако позднее украинское представительство Международного валютного фонда опровергло информацию и уточнило, что работа миссии продолжается.

Новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря минувшего года и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.