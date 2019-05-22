МЭР прогнозирует рост доли туризма в ВВП России до 6% в ближайшие годы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Доля туризма в ВВП России в среднесрочной перспективе может вырасти до 6% с текущих 3,5%, сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Галкин, выступая на конференции "Туризм в России: развивая успех".

"Вклад туризма в ВВП сейчас составляет порядка 3,5%, в среднесрочной перспективе мы можем довести его до 6%. Наши основные цели - рост турпотока, как в развитых точках притяжения, так и в новых, а также рост инвестиций", - сказал Галкин.

Кроме того, Россия нацелена на то, чтобы в перспективе войти в число 10 наиболее популярных направлений у туристов по версии Всемирной туристской организации, отметил он.

В том числе для этого в России разрабатывается маркетинговая стратегия, которая будет продвигать туристические возможности страны на ключевых зарубежных рынках, отметила в свою очередь руководитель Ростуризма Зарина Догузова. "Мы сейчас пишем большую маркетинговую стратегию, которая, по сути, должна отразить в себе весь тот инструментарий, который позволит нам качественно продвигать страну в мире. Нам нужно определить ключевые приоритетные рынки для продвижения, потому что на весь мир продвигаться качественно невозможно", - сказала она.