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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"

Минфин Белоруссии оценит выпадающие доходы из-за "грязной" нефти по итогам I полугодия

Министр финансов страны Максим Ермолович сообщил, что за четыре месяца они на поступлении доходов в бюджет не отразились

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Министерство финансов Белоруссии намерено оценить выпадающие доходы бюджета из-за ситуации с некачественной нефтью из РФ по итогам I полугодия. Об этом сообщил в среду журналистам министр финансов Максим Ермолович.

"Что касается ситуации с поставками нефти и проблем, связанных с некоторыми вынужденными остановками в работе нефтеперерабатывающих заводов, мы почувствуем эффект этого несколько позже. Пока, за четыре месяца, они на поступлении доходов в бюджет не отразились. Скорее всего, мы увидим эти выпадающие доходы по полугодию", - отметил Ермолович, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, ведомство "по полугодию будет делать полную оценку исполнения бюджета за год, оценивать дополнительные доходы, которые формируются по отдельным источникам, и видеть, какие доходные источники проваливаются".

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БелоруссияСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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