Суммарные мощности ветропарков Ульяновской области через 3-4 года достигнут 500 МВт

УЛЬЯНОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Мощности вырабатываемой ветропарками Ульяновской области энергии достигнут 500 МВт в перспективе трех-четырех лет, сообщил в среду губернатор региона Сергей Морозов на Международном форуме по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy).

"Наша цель - ежегодно вводить новые мощности и через три-четыре года суммарно довести их до 500 МВт, то есть увеличить почти в шесть раз по сравнению с действующими. Под решение этих задач мы ищем новых партнеров и инвесторов", - сказал он.

Морозов уточнил, что сегодня в регионе 28 ветроэнергетических установок общей мощностью 85 МВт. "Вся сгенерированная энергия поставляется в единую энергосистему страны. За счет энергии ветра восполняется примерной 8% потребности Ульяновской области в электроэнергии, обеспечивается более 70 тыс. домохозяйств региона", - добавил губернатор.

Форум проходит в Ульяновске 22-24 мая при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организаторами форума выступили оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).