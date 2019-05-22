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ЦБ может запретить выпуск сувенирных денег

В Банке России считают, что деньги, копирующие настоящие, - риск для финансовой системы и для граждан
Здание Центрального банка России Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Здание Центрального банка России
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Банк России предлагает ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот, которые полностью идентичны по внешнему виду с настоящими деньгами. Об этом журналистам сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

"Деньги, копирующие настоящие, мы считаем, что это риск для финансовой системы и для граждан, потому что они могут использоваться иногда для каких-то мошеннических операций. Мы сейчас работаем с коллегами над тем, каким образом предусмотреть ответственность за использование банкнотоподобных изделий. Будут законодательные, нормативные условия, при которых выпуск банкнотоподобных экземпляров будет либо запрещен, либо будет установлена ответственность", - сказала она.

При этом первый зампред уточнила, что речь не идет о запрете сувенирной продукции, которая как-либо внешне отличается от настоящих купюр, например, размером.

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