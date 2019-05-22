Госдума приняла закон о создании реестра недобросовестных водопользователей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, вводящий реестр недобросовестных водопользователей и участников аукционов на право заключения договора водопользования. Соответствующие поправки вносятся в Водный кодекс. Документ был разработан Минприроды и внесен в Госдуму правительством РФ.

Сложившаяся правоприменительная практика выявила при предоставлении права пользования водными объектами случаи нецелевого использования водных объектов и несоблюдения условий разрешительных документов, говорится в пояснительной записке.

"В аукционах на право заключения договора водопользования нередко участвуют и побеждают физические и юридические лица, не заинтересованные в дальнейшем использовании акватории водного объекта. Их целью является извлечение материальной выгоды за отказ от принятия участия в аукционе или за переуступку права пользования акваторией. Это лишает добросовестных хозяйствующих субъектов возможности вести свою деятельность, связанную с использованием водных объектов, либо понуждает их нести неоправданные дополнительные расходы для получения права пользования акваторией водного объекта", - указывают в правительстве.

О реестре

Законом предусматривается создание реестра недобросовестных водопользователей и участников таких аукционов, а также введение запрета на заключение с включенными в этот реестр лицами договора водопользования и на предоставление им находящегося в государственной или муниципальной собственности водного объекта или его части.

В реестр будет включаться информация о водопользователях, права пользования водными объектами которых были принудительно прекращены в связи с нецелевым использованием ими водного объекта либо в связи с использованием водного объекта с нарушением законодательства РФ, а также о победителях аукциона на право заключения договора водопользования, уклонившихся от заключения договора водопользования. Через два года после внесения в реестр, а также по решению суда, информация может быть из него исключена. Ведение реестра возлагается на уполномоченный правительством орган, который будет обязан размещать на своем официальном сайте информацию, содержащуюся в реестре.

Включение в реестр может быть обжаловано в судебном порядке. Ко второму чтению документа было одобрено семь поправок.