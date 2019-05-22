Ростуризм при продвижении отдыха в РФ сфокусируется на странах с высоким уровнем жизни

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Ростуризм при продвижении туристических возможностей России за рубежом в первую очередь будет ориентироваться на страны с высоким уровнем жизни, поскольку такие туристы могут тратить больше средств на отдых. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, выступая на конференции "Туризм в России: развивая успех".

Сейчас ведомство совместно с Минэкономразвития и участниками рынка разрабатывает большую маркетинговую стратегию по продвижению отдыха в России, сообщила Догузова. Поскольку "нельзя объять необъятное", акцент будет сделан на ключевых рынках, которыми станут "богатые страны", отметила она.

"Задача - определить ключевые рынки, с пониманием, что нам нужен богатый турист, который потратит у нас максимальное количество денег. У нас страшный разрыв между количеством въезжающих туристов и количеством денег, которые они у нас оставляют <...> Хотелось бы, чтобы у нас тратили хотя бы столько же, сколько россияне тратят, когда выезжают отдыхать за рубеж. Поэтому мы будем таргетироваться на богатые страны, где есть тенденция к активным путешествиям, где много состоятельных, богатых людей, которые могут путешествовать по миру. Хотелось бы, чтобы они много и очень активно путешествовали по России и оставляли у нас как можно больше денег", - сказала глава Ростуризма.

Разработка маркетинговой стратегии подразумевает создание единого информационного интернет-портала для иностранных туристов, сообщила она.

"Наша большая амбиция с МЭР - создать единую цифровую туристическую среду, на которой был бы сосредоточен лучший контент про страну, качественно оцифрованный, с маршрутизацией, с пониманием, как добраться до каждого региона, какие наиболее популярные мероприятия там происходят. Мы хотим сделать интерактивную карту всех наиболее привлекательных мероприятий, привязав их к регионам. Задача все это собрать на одной площадке и активно продвигать ее в стране и в мире", - отметила Догузова.