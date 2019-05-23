Центр компетенций по возобновляемой энергетике намерены создать в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Специализированный центр компетенций мирового уровня по возобновляемой энергетике планируется открыть в Ульяновской области. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Сергей Морозов на пленарном заседании Международного форума по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy), который проходит в Ульяновске с 22 по 24 мая.

"Мы хотим создать в Ульяновской области центр компетенций мирового уровня по возобновляемой энергетике. Мы видим его как специализированный распределенный центр компетенций в области технологий возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на базе ведущих российских лабораторий", - сказал он.

Губернатор добавил, что в перспективе такие лаборатории получат потенциал для реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, инжиниринговых проектов в различных областях - ветро- и солнечной энергетике, малой гидроэнергетике. "Начиная от энергетического машиностроения новых материалов, до систем-предсказателей, аналитики и интеллектуального управления, распределенной генерации", - уточнил он.

Форум проводится в Ульяновске при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организуют форум оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).