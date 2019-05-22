Госдума одобрила во II чтении отсрочку до середины 2021 года применения касс для ИП

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий продление до 1 июля 2021 года срока неприменения контрольно-кассовой техники (ККТ) для индивидуальных предпринимателей (ИП) и вводящий ряд других льгот по применению ККТ. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

"Установить, что индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года", - говорится в тексте законопроекта.

Документ также дает право не печатать бумажный кассовый чек организациям и ИП, занимающимся торговлей с привлечением курьеров, перевозкой пассажиров и багажа транспортом (в том числе при реализации билетов водителями и кондукторами), а также оказывающим иные услуги. Взамен они должны будут обеспечить возможность покупателю (клиенту) получать этот чек через демонстрацию QR-кода с дисплея мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства. Кроме того, эти организации смогут применять один кассовый аппарат, работающий удаленно.

При осуществлении расчетов в виде зачета или возврата предварительной оплаты и (или) авансов, ранее внесенных физическими лицами за услуги в сфере образования, охраны и жилищно-коммунального хозяйства, предусматривается формирование одного кассового чека, содержащего сведения обо всех таких расчетах, совершенных в период, не превышающий календарного месяца. Время на формирование такого кассового чека увеличивается с одного до пяти дней (как и в редакции первого чтения). ФНС предоставляется право, в случаях формирования пользователем ККТ кассового чека (бланка строгой отчетности) на бумажном носителе, право определять его реквизиты, которые могут не указываться на таком кассовом чеке.

Законопроект упрощает порядок применения ККТ в сфере ЖКХ и оказания услуг ресурсоснабжающими организациями. В частности, предусмотрено право пользователей вместо выдачи (направления) кассового чека печатать отдельные реквизиты кассового чека на платежном документе за последующий месяц либо при отсутствии документооборота между клиентом и пользователем выдавать (направлять) кассовый чек только по запросу клиента. Как сообщил ранее Макаров, ко второму чтению предлагается отказаться от применения ККТ в сфере ЖКХ, если оплата идет через банк.

Поправки ко второму чтению

Поправки ко второму чтению затрагивают, в частности, сферу транспорта - ими предусматривается, что на билете, который будет выдаваться клиенту, возможна печать уникальной ссылки или кода, по которому можно будет идентифицировать эту операцию. "В транспортных средствах может не быть возможности немедленного выхода в "облако" и так далее. Больше этой проблемы не будет, потому что фиксация происходит, а переброска этого в "облако" будет происходить, когда водитель вернется к себе на базу. Это может быть применено в конце дня, и тут никаких проблем не возникает", - пояснил ранее Макаров.

Кроме того, поправки коснутся организаций, работающих в социальной сфере - для них ККТ потребуются только в случае операций с наличными деньгами. Этот подход предлагается применять к услугам населения в сфере образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта. Аналогичным образом ККТ смогут не применять ТСЖ, садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, жилищными, жилищно-строительными и иными специализированными потребительскими кооперативами при оказании своим членам услуг в рамках уставной деятельности, а также при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

От ККТ решено отказаться также при реализации входных билетов в государственные или муниципальные театры, если речь идет о продаже таких билетов с рук или лотка. Это правило не будет распространяться на реализацию билетов в интернете. Также от ККТ будет освобождена розничная продажа бахил.

ККТ также может не применяться при сдаче индивидуальными предпринимателями в аренду принадлежащих им на праве собственности жилых помещений совместно с машиноместами, расположенными в многоквартирных домах.