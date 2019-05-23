Доля гражданской продукции в ОПК в 2019 году составляет 21%

УЛЬЯНОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Российские оборонно-промышленные предприятия РФ производят 21% продукции гражданского назначения, сообщил в среду заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев на Международном форуме по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy).

"Все те ореолы секретности, важности оборонных заводов, они нормально вписываются в рыночные компетенции, мы умеем работать с рынком, потому что на данный момент оборонный промышленный комплекс производит 21% гражданской продукции", - сказал он.

По итогам 2018 года доля гражданской продукции в общем объеме производства российских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) превысила 18%.

"Увеличение доли гражданской продукции мы фиксируем с 2017 года, последние два года у нас темпы роста гражданской продукции чуть больше 2% ежегодно", - отметил Бочкарев. Он подчеркнул, что ОПК продолжит наращивать объем производства. Среди оборонных заводов уже есть те, кто полностью перешел на производство гражданских товаров, например, производство подвижного состава для "Российских железных дорог".

В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2020 году довести долю гражданской продукции от общего объема производства российского ОПК не менее чем до 17%, к 2025 году - до 30%, к 2030 году - до 50%. В сентябре 2017 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечал, что предприятия ОПК могут достичь к 2020 году показателя в 20% вместо плановых 17%.

Форум проходит в Ульяновске 22-24 мая при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организаторами форума выступили оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).