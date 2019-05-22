Минпромторг подтвердил локализацию 51 производства возобновляемой энергии

УЛЬЯНОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Комиссия при Министерстве промышленности и торговли РФ подтвердила локализацию 51 предприятия, занимающегося выработкой возобновляемой энергии. Их суммарная мощность составляет 769,4 МВт, сообщил в среду заместитель директора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга Олег Токарев на Международном форуме по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy).

"На Минпромторг возложена почетная обязанность подтверждения локализации производств. Так вот, на сегодняшний день наша комиссия, которая функционирует при министерстве, подтвердила степень локализации по 51 объекту суммарной мощностью 769,4 МВт", - сказал он.

Часть компаний, которым была подтверждена локализация, уже начали строительство заводов на территории России. Среди них предприятия по изготовлению лопастей и башен ветряных электростанций в Ульяновске и Таганроге, фотоэлектрических модулей (ФЭМ) для солнечных батарей - гетероструктурных в Новочебоксарске, мультикристаллических в Мытищах и Саранске и монокристаллических в Подольске. Токарев подчеркнул, что большая часть локализованных производств связана с солнечной энергетикой.

Сейчас в России реализуется два подхода к локализации - заход крупных иностранных компаний и создание собственных компетенций. Во втором случае создаются российские бренды, но велик производственный риск. При локализации иностранных производств риски низкие, выстроена цепочка глобальных поставщиков продукции, но Россия является страной, догоняющей уже развитые компетенции.

Форум проходит в Ульяновске 22-24 мая при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организаторами форума выступили оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).